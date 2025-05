Basket, l’impresa del Trapani Shark: espugna Reggio Emilia e conquista il pass per la semifinale playoff

SERIE A

Nonostante i problemi societari, Trapani si conferma una corazzata ed espugna il PalaBigi di Reggio Emilia con il punteggio di 83-90, vincendo anche gara 3 e conquistando così il pass per la semifinale playoff. Gli Sharks si laureano primi finalisti, dominando la serie con un netto 3-0. E’ la prima volta nella storia del basket trapanese.

La partita è stata combattuta, con continui ribaltamenti di fronte e giocate decisive da entrambe le squadre. Nel primo quarto, Reggio parte forte con Winston, Barford, Grant, Cheatham, Faye per Reggio, mentre Trapani risponde con Robinson, Galloway, Alibegovic, Horton e l’esordiente Ogbeide. La partita si apre con una tripla di Robinson, ma Barford risponde subito per la Unahotels. Galloway sorprende tutti con una tripla in contropiede e si crea subito una partita intensa, con scambi di canestri e difese attente. I granata chiudono il primo periodo avanti 21-19.

Nel secondo quarto Trapani soffre l’assenza di Vitali, uscito subito per infortunio. Reggio prova a spingere con Winston, autore di alcune triple importanti, ma Trapani riesce a restare attaccata grazie a Horton e Notae. Barford raggiunge la doppia cifra di punti, mentre Yeboah chiude il primo tempo con una tripla allo scadere, fissando il punteggio sul 46-44 per Reggio.

Nel terzo quarto Trapani cresce e comincia a prendere il controllo. Yeboah e Galloway firmano il sorpasso, Reggio cerca di rispondere con Barford e Smith, ma Notae si mette in mostra con una grande stoppata e un canestro in contropiede. Il vantaggio si fa più consistente, e Galloway chiude il periodo con una tripla allo scadere che vale il 71-68 per Trapani.