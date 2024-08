Basket: lo spagnolo Mumbrù nuovo ct della nazionale

agenzia

"Abbiamo ottimi giocatori. Non vedo l'ora di allenarli"

ROMA, 15 AGO – Lo spagnolo Álex Mumbrú è il nuovo allenatore della nazionale maschile di basket. Il 45enne spagnolo assume l’incarico con effetto immediato. Lo ha annunciato la Federbasket tedesca, presentandolo ufficialmente alla stampa a Berlino. “Cercavamo un allenatore della nazionale che fosse affamato, competente e molto motivato e che irradiasse la sua voglia di lavorare con la squadra. Álex Mumbrú ci ha subito convinto di questo. Pertanto, siamo molto felici di poter presentare Álex Mumbrú come nuovo allenatore della nazionale. Ha avuto un’impressionante carriera da giocatore con grande successo e ha anche acquisito esperienza ai massimi livelli europei come capo allenatore a Bilbao e Valencia. Non vediamo l’ora di lavorare con Álex Mumbrú”, ha detto il presidente della Federazione, Ingo Weiss. “Vorrei ringraziarvi per la fiducia e sono molto entusiasta di avere l’opportunità di essere capo allenatore di una delle migliori squadre nazionali del mondo. Il mio grande desiderio è quello di aiutare il basket tedesco e diventare rapidamente parte della famiglia del basket tedesco. Certo, devo aspettare ancora un bel po’ di tempo per il primo allenamento con la mia nuova squadra, ma c’è molto da fare fino ad allora. Sono molto felice e pronto per iniziare a lavorare per il basket tedesco – ha detto il nuovo coach – Ho guardato molte partite negli ultimi mesi e anni, comprese le Olimpiadi, ovviamente. E poi le partite dei ragazzi U18, che hanno vinto l’oro agli Europei. Il basket dipende dai giocatori, gli allenatori sono lì per far brillare i giocatori. Mi piace la difesa e voglio continuare i successi della squadra. Non voglio cambiare nulla della chimica di squadra, perché è una parte essenziale del successo. Abbiamo molti buoni giocatori, tutti hanno l’opportunità di entrare in squadra”, ha concluso Mumbrú.

