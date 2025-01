Basket: Nba; ai Clippers il derby di Los Angeles, vince Oklahoma

agenzia

Vittoria per Denver.Antetokounmpo trascina Milwaukee al successo

ROMA, 20 GEN – Sette le partite del campionato Nba di basket giocate durante la notte italiana. Tra le sfide più significative il derby di Los Angeles vinto dai Clippers 116-102, con 22 punti di Norman Powell e 21 ciascuno per James Harden (12 assist) e Ivica Zubac (19 rimbalzi), mentre Kawhi Leonard ne aggiunge 19 in 24 minuti. Ai Lakers non basta un LeBron James da 25 punti e 11 assist. Riprende la marcia degli Oklahoma City Thunder. La miglior squadra della Western Conference regola i Brooklyn Nets con un netto 127-101, segnato dai 27 punti e 10 assist del leader Shai Gilgeous-Alexander. Esultano anche i Denver Nuggets, al successo sul campo degli Orlando Magic per 113-100. Nikola Jokic confeziona la tripla doppia d’ordinanza (20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist), mentre Paolo Banchero vive una serata negativa (10 punti con 4/16 dal campo). Giannis Antetokounmpo guida i Milwaukee Bucks alla vittoria sui Philadelphia 76ers 123-109, con 34 punti, 15 rimbalzi e 6 assist del greco. Agli ospiti non bastano i 37 punti di Tyrese Maxey. Vittoria anche per i Miami Heat contro i San Antonio Spurs 128-107 con Kel’el Ware top scorer con 25 punti. I Sacramento Kings superano i Washington Wizards 123-100 con Domantas Sabonis autore di 29 punti e 18 rimbalzi. Vittoria per Portland che supera i Chicago Bulls 113-102 (25 punti di Scoot Henderson).

