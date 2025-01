Basket: Nba; Cleveland riparte, Boston sconfitta all’overtime

agenzia

Continua la crisi per Philadelphia e Washington ancora sconfitte

ROMA, 19 GEN – Sei le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana. In evidenza la vittoria di Cleveland contro Minnesota: i Timberwolves cadono in casa contro i Cavs 117-124 ispirati da Donovan Mitchell (38 punti) insieme a Darius Garland (29 punti), contro Anthony Edwards (28 punti). Sconfitta per Boston, che all’overtime in casa cede il passo ad Atlanta 115-119 nella sfida di doppie doppie tra Trae Young (28 punti e 11 assist) e Jaylen Brown (24 punti e 11 rimbalzi). Nona sconfitta consecutiva per Washington, che sprofonda sotto i colpi di Golden State 122-114. Per i Warriors il migliore è stato Andrew Wiggins (31 punti, 11 rimbalzi, 4 assist). Stephen Curry (26 punti, 4 su 14 dalla distanza) uscito per un indortunio alla caviglia. Jordan Poole ha segnato 38 punti per Washington. Vittoria interna per Indiana: i Pacers superano 115-102 Philadelphia alla quinta sconfitta di fila. Kevin Durant con i suoi 36 punti porta alla vittoria Phoenix in casa di Detroit (121-125). Durant è stato aiutato da Devin Booker (35 punti) contro i Pistons di Tobias Harris (21 punti). Male Portland: vittoria esterna di Houston 103-125 con una buona prova di Alperen Sengun (23 punti e 15 rimbalzi).

