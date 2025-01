Basket: Nba; i Lakers tornano a vincere, Washington Wizards ko

agenzia

New York batte Brooklyn facendo suo il nono derby di fila

ROMA, 22 GEN – Dopo la sconfitta nel derby, i Lakers tornano a vincere 111-88 avendo vita facile contro gli Washington Wizards grazie alla tripla doppia di LeBron James. New York soffre più del previsto ma vince 95-99 il nono derby di New York consecutivo, superando Brooklyn grazie alle giocate di Jalen Brunson. Denver fa quello che vuole contro Philadelphia (sempre senza Joel Embiid), con Nikola Jokic dominante e autore della sua 19^ tripla doppia stagionale. Crollo casalingo (107-116) di Miami contro Portland, Orlando perde a Toronto e subisce il quarto ko in fila. Nessun problema per i Lakers, che vincono col loro massimo scarto stagionale contro i Wizards. Gli ospiti riescono a portare la sfida sotto la doppia cifra di scarto nel quarto periodo, ma non hanno la forza per impensierire i gialloviola, toccando al massimo quota 17 punti con Bilal Coulibaly. Sono invece le doppie cifre di Anthony Davis (29 punti e 16 rimbalzi), Austin Reaves (16) e il miglior Dorian Finney-Smith in maglia Lakers (16 con 4/6 da tre) a spingere i gialloviola al successo, oltre ovviamente a LeBron James.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA