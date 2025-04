Basket: Nba, Miami e Dallas vincono nei play-in

agenzia

Gli Heat superano Chicago, i Maverick battono Sacramento

ROMA, 17 APR – Seconda notte di play-in nel campionato NBA. Miami Heat e Dallas Mavericks hanno staccato il biglietto per l’ultimo spareggio dei play-in, che varranno gli ultimi due posti ai playoff. Gli Heat si impongono a Chicago travolgendo i Bulls 90-109. Tyler Herro (38 punti) è il trascinatore per Miami che venerdì notte sfiderà Atlanta. Vittoria esterna anche per i Dallas Mavericks, che superano i Sacramento Kings. Finisce 106-120 per Dallas. Non bastano a Sacramento i 33 punti di DeMar DeRozan per non chiudere qui l’anno, mentre per Dallas spiccano i 27 di Anthony Davis. I Mavericks affronteranno ora Memphis venerdì notte per decidere chi affronterà Oklahoma City al primo turno a Ovest dopo che Golden State e Orlando Magic avevano già staccato il biglietto per i playoff ieri.

