Basket: Nba; vincono Clippers e Warriors, Milwaukee e Miami ko

Denver vince a San Antonio, 46 punti di Jokic

ROMA, 05 GEN – Nove le partite del campionato Nba disputate nella notte italiana e tra i risultati spiccano la vittoria dei Golden State Warriors contro Memphis nonostante l’assenza di Steph Curry e le sconfitte di Milwaukee, Minnesota e Miami. Successo di Denver contro San Antonio all’overtime. I Clippers travolgono Atlanta, mentre Chicago, Indiana e Philadelphia superano New York, Phoenix e Brooklyn. Golden State centra un importante successo a San Francisco, nonostante l’assenza di Steph Curry: 121-113 contro Memphis. Ai Grizzlies, privi di Morant, non bastano i 23 di Jackson Jr e i 22 di Bane. Colpo di Portland, che si impone 105-102 in casa di Milwaukee. Simons mette a referto 28 punti. Vittoria di Detroit (110-105) contro i Minnesota Timberwolves. Cunningham trascina i Pistons mettendo a referto 40 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, vanificando un Edwards da 53 punti, cifra che da sola vale metà del contributo offensivo dei Timberwolves. Denver si impone in casa dei San Antonio Spurs 122-111. A vincere il confronto tra Nikola Jokic e Victor Wembanyama è il serbo: 46 punti, 10 assist e 9 rimbalzi contro i 23 del francese, che aggiunge l’incredibile cifra di 23 rimbalzi e anche 4 stoppate. I Clippers non sbagliano e superano Atlanta 131-105. Ottimo avvio per i californiani, avanti di 20 punti (74-54) a metà partita. Vantaggio che aumenta nella ripresa grazie ai 20 punti di Powell e ai 18 di Zubac. Miami incassa un brutto ko con Utah, che si impone 136-100. Tra le fila dei padroni di casa ci prova solo Jovic (17), poco aiutato dal resto del quintetto. Gli ospiti, invece, vincono grazie ai sorprendenti 34 punti messi a referto da Sensabaugh. Vittoria per Chicago, che batte 139-126 New York. Scatenati LaVine e White, entrambi a 33 punti. Vanificata la prestazione da 44 punti e 16 rimbalzi di Towns. Philadelphia vince 123-94 in casa di Brooklyn, finalmente con un Embiid incisivo decisivo con 28 punti e 12 rimbalzi. Tra le fila di Brooklyn il più positivo è Ziaire Williams, 19 punti. Indiana regola Phoenix 126-108 grazie ai 27 punti di Tyrese Haliburton, aiutato anche dai 20 di Turner. I 45 punti combinati di Durant (25 con 7 rimbalzi e 7 assist) e Booker (20 con 9 assist e 8 rimbalzi) non salvano invece Phoenix.

