Basket: Petrucci ‘campionato interessante e occhio a sorprese’

agenzia

N.1 Fip 'organizzazione Lega ottima e palazzetti sempre pieni'

ROMA, 09 SET – “Prima ci sarà la Supercoppa organizzata in modo egregio dalla Lega presieduta da Gandini e dove sarò presente, poi comincerà il campionato che sarà sicuramente interessante”. Così il presidente della FIP, Gianni Petrucci, al telefono con l’ANSA, commenta l’avvio della stagione di basket. “Oltre le squadre che danno per favorite, ce ne sono altre che potranno essere delle sorprese come già successo in passato – aggiunge -. Ma il campionato è sempre interessante con l’organizzazione ottima della Lega e i palazzetti che sono sempre pieni”. Poi una battuta sul percorso delle italiane in Europa: “Sia chi farà l’Eurolega che le altre squadre delle altre competizioni internazionali hanno creato roster importanti. Peraltro c’è anche la lega femminile che ha squadre che partecipano. Quest’anno ci sono i presupposti per vincere sia al maschile che al femminile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA