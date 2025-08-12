Basket: Petrucci, “fatti due miracoli con bronzi delle ragazze”

agenzia

"E ora l'Europeo di Pozzecco che sarà quasi un Mondiale"

ROMA, 12 AGO – “Il risultato fino a questo momento è positivo e sono contento perché il lavoro che si sta facendo nel settore femminile sta dando i suoi frutti. E’ stato fatto un grande lavoro da Trainotti e Datome, i due bronzi conquistati sono due miracoli se pensiamo da dove siamo partiti”. Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente FIP, al telefono con l’ANSA, parlando dei successi delle nazionali femminili. “Fino a oggi siamo andati molto bene e siamo ancora impegnati con un’altra nazionale giovanile – ha aggiunto – e poi ci sarà l’europeo maschile”. Una competizione, al via il prossimo 27 agosto, che Petrucci definisce “quasi un mondiale” per la presenza di tantissimi giocatori NBA in ogni nazionale. “Un’Italia da podio? Quando c’è la nazionale non c’è mai un obiettivo minimo, bisogna arrivare il più in alto possibile – la risposta del n.1 FIP -. Sono contento che Gallinari arriverà con questo titolo (campionato portoricano, ndr) e arriverà carico. E’ molto importante la sua presenza; lo aspettiamo quanto prima in Nazionale”.

