Basket: Petrucci ‘firmato decreto per cittadinanza DiVincenzo’

N.1 Fip: "Europei? Uomini facciano come ragazze Capobianco"

ROMA, 17 LUG – “Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto per la cittadinanza italiana di DiVincenzo. È chiaro che dovremmo rientrare nei tempi, però non voglio ancora dire nulla, adesso manca solo il giuramento. Sta andando tutto per il verso giusto, sono state bruciate le tappe. La verità è che devo ringraziare chi è in federazione, Datome e Tommasi sono stati straordinari. E poi i ministri e il segretario generale”. Così Gianni Petrucci, presidente Federbasket, a margine del Consiglio federale Fip sul processo di conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Michael Donte DiVincenzo, giocatore professionista di pallacanestro dei Minnesota Timberwolves che, a questo punto, potrebbe già far parte dei convocati per il prossimo Europeo che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre. Poi, parlando dei risultati delle Nazionali, Petrucci sottolinea come “quello che hanno fatto le ragazze è sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto ascolti straordinari che hanno convinto la Rai a ritornare anche sul campionato femminile. Capobianco è stato un maestro, è stato eletto migliore allenatore, Zandalasini tra i cinque. Ora non voglio fare eroe, non è che l’ho difeso perché mi ero incaponito, ma perché è bravo – prosegue -. Cosa mi aspetto dai ragazzi all’Europeo? Se vogliono fare bella figura devono fare minimo quello che hanno fatto le ragazze e Capobianco”, conclude.

