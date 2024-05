Basket: Play off Nba; Minnesota travolge Denver e va sul 2-0

agenzia

A Est New York vince gara-1 contro Indiana

ROMA, 07 MAG – Minnesota travolge i campioni in carica di Denver e si porta sul 2-0 nelle semifinali dei playoff del campionato Nba di basket. Successo anche per New York che, trascinata da Brunson supera in gara 1 Indiana. I Minnesota Timberwolves hanno messo in mostra la loro difesa sul parquet dei campioni di Denver vincendo 106-80 e portandosi sul 2-0 nella serie. I Wolves, privi di Rudy Gobert ( assente per la nascita del figlio), hanno impedito ai Nuggets di sviluppare i loro attacchi. La sfida è senza storia sin dai minuti iniziali: la perfetta prova difensiva di Minnesota viene sublimata dalle prestazioni delle sue giovani stelle: Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns chiudono a quota 27 punti. I Timberwolves hanno ora due partite in casa per provare a chiudere la serie con un clamoroso cappotto. Jalen Brunson con i suoi 43 punti è il protagonista della vittoria dei New York Knicks sugli Indiana Pacers (121-117) nella prima partita della serie. Il beniamino del Madison Square Garden ha chiuso la sua quarta partita di fila con più di 40 punti. Soprattutto, ha segnato 21 punti nell’ultimo quarto. Donte DiVincenzo ha aggiunto 25 punti, Josh Hart 24 con 13 rimbalzi e 8 assist.

