Basket: playoff Nba, Denver schiaccia i Lakers e va sul 3-0

Embiid trascina i Sixers,super Banchero regala successo ai Magic

ROMA, 26 APR – I Nuggets passano 105-112 alla Crypto.com Arena di Los Angeles con una grande prova di squadra e ora si portano sul 3-0 nella serie, mettendo i Lakers più che mai con le spalle al muro. Joel Embiid, reduce da un problema ai muscoli facciali, giganteggia in gara-3 contro New York e con 50 punti trascina alla vittoria i Sixers, che si riportano sotto 1-2 nella serie. Un Paolo Banchero in grande serata regala ai Magic il successo contro Cleveland che rimette in carreggiata Orlando. In particolare i Nuggets mettono in campo un’altra grande prova di squadra, accelerando nel 3° quarto per poi non farsi più riprendere. La vittoria dei campioni in carica, costruita sulle prestazioni eccellenti dei big four Jokic-Murray-Gordon-Porter Jr., ribadisce la superiorità di Denver sui Lakers. Ai gialloviola non basta un Anthony Davisancora una volta molto positivo e un LeBron James da 26 punti e 9 assist. Sotto 3-0, ora per i ragazzi di Darvin Ham lo striscione di fine stagione si fa molto vicino.

