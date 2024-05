agenzia

Pacers eliminano New York Knicks, ora contro Boston Celtics

LOS ANGELES (USA), 19 MAG – Gli Indiana Pacers si sono qualificati per le finali della Eastern conference, vincendo 130-109 in casa dei New York Knicks nella settima e ultima partita della semifinale: competeranno contro i Boston Celtics per un posto nelle finali Nba.

