agenzia

Eliminati i campioni in carica di Denver

LOS ANGELES (USA), 20 MAG – I Minnesota Timberwolves hanno eliminato i Denver Nuggets campioni in carica della Nba vincendo in trasferta gara 7 delle semifinali per 98-90, e raggiungendo così i Dallas Mavericks nelle finali della Western conference.

