Basket: Polonara, ‘domani il ricovero, poi il trapianto’

agenzia

'Obiettivo passare le visite mediche per tornare in campo'

BOLOGNA, 15 SET – Domani Achille Polonara si ricovererà in ospedale per fare il trapianto di midollo osseo. Lo ha detto lo stesso giocatore di basket della Dinamo Sassari, ex Virtus, parlando con il Corriere di Bologna, a proposito della sua malattia che gli ha impedito di partecipare agli Europei appena conclusi. “Dopo il ricovero di domani – dice – dovrò fare un ciclo di chemioterapia che durerà 5-6 giorni, il trapianto dovrebbe avvenire attorno al 23-24 settembre. La donatrice è una ragazza americana compatibile al 90%”. Polonara pensa già al ritorno in campo: “Ho accettato la scelta della Virtus – ha detto – e ne ho apprezzato la coerenza, perché non rientravo nei loro piani a prescindere dalla malattia. Onestamente mi sarei sentito offeso se mi avessero firmato per fare il bel gesto solo perché ho la leucemia. Ho preferito la proposta di Sassari perché il mio sogno è provare a giocare ancora. Avessi accettato un ruolo da scout significava smettere, invece così ho l’obiettivo di passare le visite mediche e tornare in campo”.

