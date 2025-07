Basket: Pozzecco ‘Thompson grande alternativa a DiVincenzo’

agenzia

Datome,suo dispiacere lampante ma non c'erano tempi per recupero

MILANO, 30 LUG – “Vivo emozioni contrastanti. Sono clamorosamente dispiaciuto per DiVincenzo ma ora abbiamo una grande alternativa, Darius Thompson. Il suo inserimento sarà complesso ma agevolato dalla disponibilità dei compagni”. Lo dice il ct dell’Italia Gianmarco Pozzecco, in conferenza stampa a Milano, riguardo la rinuncia di Donte DiVincenzo a partecipare agli Europei di basket del 2025. “Capisco la delusione dei tifosi – aggiunge il ‘Poz’, scherzando anche sulle voci sul futuro della panchina azzurra -, siamo tutti dispiaciuti. Però il messaggio che lancio è legato all’ottimismo: prima o poi Donte giocherà con noi. Sono estremamente dispiaciuto perché forse non sarò io ad allenarlo. Ma non è nemmeno detto che non sia io”. A fare il punto su questa doccia fredda per la Nazionale anche Gigi Datome, il Coordinatore delle Nazionali: “Donte DiVincenzo ha avuto il riacutizzarsi di un problema all’alluce che in questa stagione gli era già costato un mese di stop. Non sarà dei nostri questa estate. Gli specialisti parlano di settimane per il completo recupero, i tempi per la sua disponibilità non ci sono. Ma il suo video-messaggio dimostra che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda: era in difficoltà a farlo, ma volevamo far vedere che siamo tutti d’accordo sul futuro con lui. Il suo dispiacere è stato lampante. Vogliamo però ringraziare le più alte cariche dello Stato, dal presidente Mattarella al Presidente del Consiglio e ai vari ministeri per avergli garantito la cittadinanza. Tutti hanno fatto tutto il necessario e il possibile, purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco”.

