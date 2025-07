Basket: raduno per Europei, da azzurri videochiamata a Polonara

agenzia

Pozzecco e giocatori lo chiamano, 'primo pensiero'

ROMA, 24 LUG – È iniziato il raduno della Nazionale di basket in vista degli Europei 2025. Prima di scendere in campo per l’allenamento, la squadra ha vissuto un momento emozionante con una videochiamata ad Achille Polonara, in cura a Valencia per una forma di leucemia. “Primo pensiero”, e’ la scritta che compare sul profilo Instagram della nazionale, accanto al video che riprende il ct Gianmarco Pozzecco mentre videochiama Pozzecco con tutti i giocatori accanto, e lo saluta in un clima di allegria. Pozzecco ha voluto comunque Polonara nella lista dei convocati per la rassegna continentale in programma dal 27 agosto al 14 settembre a Cipro. L’ala di Bologna svolgerà il ruolo di analista da remoto. A Folgaria, nel cuore del Trentino, Pozzecco ha radunato i suoi azzurri (con Dame Sarr assente) per dare il via alla preparazione in vista dell’Europeo. Il programma prevede allenamenti mattutini fino al 31 luglio, con martedì 29 come unico giorno di riposo. A seguire, a partire dal 2 agosto, il trasferimento a Trento per la Trentino Cup, che inaugurerà una serie di amichevoli di alto profilo utili a testare la condizione della squadra e il test finale al Torneo dell’Acropoli di Atene.

