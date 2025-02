Basket: si ritira Diana Taurasi, la miglior giocatrice di sempre

agenzia

6 ori olimpici, 3 titoli Wnba, 7 dell'Eurolega: nessuno come lei

ROMA, 26 FEB – Diana Taurasi, 42 anni e 6 medaglie d’oro vinte con la nazionale Usa in altrettante edizioni delle Olimpiadi (da Atene 2004 a Parigi 2024) considerata la più grande giocatrice di basket di tutti i tempi, si ritira dall’attività agonistica. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista alla rivista ‘Time’. “Mentalmente e fisicamente, sono satura – le sue parole -. E questo è probabilmente il miglior modo per dire come mi sento. Sì, sono satura, ma anche felice. Sapevo che per me era il momento giusto per lasciare”. Di padre italiano, Mario (calciatore nato in Irpinia), e madre argentina Liliana, Taurasi è nata a Rosario e cresciuta dall’età di otto anni in California. Ha cominciato ad amare il basket, e a giocarlo, fin da piccola (“mi ricordo che mia madre mi diceva sempre di smettere di palleggiare”) fino a diventare ciò che in America viene definito GOAT, ovvero ‘Greatest of All Time’, il o la più grande di sempre. In carriera ha vinto, oltre ai 6 ori olimpici, 3 campionati mondiali con gli Usa, 3 titoli della Wnba (campionato di cui è la miglior marcatrice ‘all time’ con 10.646 punti segnati in ‘regular season’) con Phoenix, 3 della Ncaa, il campionato universitario, con U Conn, 6 titoli dell’Eurolega visto che per 12 anni ha giocato anche in Europa tra Russia (Dinamo Mosca, Spartak Mosca e Ekaterinburg) e Turchia (Fenerbahce e Galatasaray). Per questo ha vinto anche 7 campionati russi e 1 turco. Nel 2000, quando aveva 18 anni, era stata premiata come ‘giocatrice dell’anno’ a livello di high school. Kobe Bryant, suo grande estimatore, l’aveva soprannominata ‘White Mamba’ per paragonarla a se stesso, il ‘Black Mamba’. “Grazie Diana per aver cambiato per sempre il nostro sport”, il saluto via social della Wnba. “Vorrei aver ricevuto un dollaro per ogni volta che ho sentito dire da qualcuno che l’unico motivo per cui andava a vedere il basket femminile era Diana: ora sarei ricco”, il commento di Geno Auriemma, coach di Taurasi con U Conn e in nazionale, riferito da ‘Time’.

