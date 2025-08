agenzia

In doppia cifra Niang, Fontecchio, Procida e Diouf

ROMA, 02 AGO – Vittoria larga e con merito per l’Italia al debutto alla Trentino Basket Cup contro l’Islanda in un test match in vista di Eurobasket. Finisce 87-61 per gli azzurri, in doppia cifra Niang (17), Fontecchio (14), Procida (12) e Diouf (10). Appuntamento ora contro il Senegal domani 3 agosto alle 19.

