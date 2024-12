Basket: Virtus, Luca Banchi verso le dimissioni

agenzia

Bologna è ora ultima in classifica in Eurolega

BOLOGNA, 05 DIC – La sconfitta interna con l’Alba Berlino, dopo un avvio disastroso in Eurolega, segna la strada verso le dimissioni dell’allenatore della Virtus Bologna Luca Banchi, che dovrebbero essere formalizzate in giornata. E’ in corso un confronto fra la società e il tecnico (che avrebbe già comunicato la sua decisione alla squadra) per capire se possano esserci margini di manovra per andare avanti, che al momento appaiono però poco probabili. La Virtus è ultima in classifica nel campionato europeo di basket, con due vittorie e undici sconfitte. Più positivo invece il ruolino di marcia nel campionato italiano, dove la Virtus è seconda con 7 vittorie e due sconfitte. In giornata si attende una comunicazione da parte della società sul futuro della squadra anche perché il fittissimo calendario incombe: domani la Virtus riceve la Stella Rossa dell’ex Teodosic, mentre domenica è in programma la sfida di cartello di campionato con l’Olimpia Milano.

