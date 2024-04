Basket:Nba; Denver ko con i Clippers, Philadelphia vince a Miami

agenzia

Successo dei Golden State a Houston, vittoria anche per New York

ROMA, 05 APR – Cinque le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italiana e tra i risultati in evidenza la vittoria dei Los Angeles Clippers su Denver e quelle di Philadephia a Miami. Con la sconfitta contro i Clippers (102-100) Denver perde la vetta della Western Conference e scivola momentaneamente al secondo posto. Anche senza Leonard la squadra californiana riesce a piazzare la rimonta dopo essere stata sotto anche di 17 punti contro i campioni in carica (privi di Murray). I Clippers sorridono grazie ai 28 punti di Paul George, ai 20 di James Harden e a 14 con 15 rimbalzi di Zubac. Ai Nuggets non basta l’ennesima tripla doppia (36 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) del solito Nikola Jokic. Terza vittoria di fila per i Philadelphia 76ers (42-35), che battono per 105-109 i Miami Heat (42-34) e adesso insidiano sesto e settimo posto nella Eastern Conference. Decisivo Tyrese Maxey, che sfiora la tripla doppia (37-9-11), ma anche Joel Embiid con 29 fa il suo; dall’altra parte 6 in doppia cifra e Terry Rozier a 22. Successo in rimonta per New York che si impone 120-109 al Madison Square Garden su Sacramento. Scatenato Jalen Brunson, che mette a referto 35 punti e 11 assist e, aiutato da Hart (31 con 9 rimbalzi e 8 passaggi vincenti), vanifica l’ottima serata di Fox (29 punti, 7 rimbalzi e 7 assist). Golden State domina lo scontro diretto con Houston ed è sempre più vicina al play-in nella Western Conference: il 133-110 vale un vantaggio di quattro partite su Houston a sei incontri rimasti per entrambe dalla fine della Regular Season. Steph Curry mette a referto 29 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Sono 29 anche per Klay Thompson. Dallas supera 109-95 Atlanta consolidando un posto nei playoff. I Mavericks, trascinati dal solito Luka Doncic (25 punti, 12 rimbalzi, 8 assist), ribaltano il +6 (31-25) del primo quarto e dilagano già nel secondo (40-26), chiudendo il primo tempo sul 65-57 e allungando nella ripresa. Non bastano, per gli Hawks, i 16 punti di Dejounte Murray e i 17 di Bogdanovic, mentre anche Kyrie Irving (26) contribuisce al successo di Dallas.

