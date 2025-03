Basket:Nba; Detroit supera Cleveland, Knicks vincono a Milwaukee

agenzia

Sette le partite giocate. Canestro dalla trequarti di Jokic

ROMA, 29 MAR – Sette le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte e tra i risultati spiccano la vittoria di Detroit contro Cleveland, quella in trasferta dei Knicks che superano Milwaukee, il successo di Golden State a New Orleans quella di Denver contro Utah. Vittorie nette e importanti per la classifica della Western Conference anche per i Clippers a Brooklyn e per Minnesota su Phoenix . In evidenza anche il successo di Toronto contro Charlotte. Anche senza Cade Cunningham, i Detroit Pistons con una grande prestazione collettiva superano Cleveland (133-122), a cui non bastano i 38 punti di Donovan Mitchell. Tutto facile per i Nuggets contro Utah (129-93), Nikola Jokic (27 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) è come sempre protagonista. ‘Joker’ non smette mai di stupire: allo scadere del primo tempo la stella dei Nuggets ha ricevuto dalla rimessa dal fondo, ha evitato un difensore in palleggio e ha fatto partire un tiro a una mano da tre quarti di campo che è andato a canestro. Jakob Poeltl (24 punti e 12 rimbalzi) guida i Toronto Raptors al successo casalingo sugli Charlotte Hornets (108-97). Vittoria importante per i New York Knicks, che espugnano Milwaukee battendo i Bucks per 116-107. Mikal Bridges guida i suoi con 26 punti, Karl-Anthony Towns va in doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi, Josh Hart sfiora un’altra tripla doppia con 13 punti, 14 rimbalzi e 8 assist e New York si impone nonostante le tante assenze. Ai padroni di casa non bastano i 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Giannis Antetokounmpo. I Los Angeles Clippers vincono senza problemi il confronto con i Brooklyn Nets 132-100 con 31 punti di Kawhi Leonard. I Golden State Warriors ritrovano Steph Curry (23 punti e 6 assist) e superano i New Orleans Pelicans per 111-95, mentre i Minnesota Timberwolves piegano la resistenza dei Phoenix Suns chiudendo il match sul 124-109 con 25 punti, 6 rimbalzi e 8 assist di Julius Randle.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA