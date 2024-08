Battocletti “aspettiamo appelli, felice della mia prova”

agenzia

L'azzurra dopo le lacrime: intanto mi tengo il quarto posto

PARIGI, 06 AGO – “Bisogna aspettare appelli e contrappelli, per ora penso al quarto posto. Comunque sono molto felice e per come è stata la gara, per come mi sono comportata”. Così l’azzurra Nadia Battocletti commenta, ai microfoni della Rai, il suo risultato nella finale dei cinquemila metri alle Olimpiadi di Parigi, un quarto posto con record italiano che e’ divenuto bronzo per la squalifica della keniana Kipyegon. “Sono contenta perchè ho accantonato l’infortunio e le gambe hanno cominciato a girare. Ora se sto bene punto anche a partecipare ai 10mila”, ha aggiunto, superato il momento di commozione dopo aver appreso del possibile bronzo.

