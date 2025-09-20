Battocletti è ancora sul podio a Tokyo: bronzo nel 5.000 dopo l’argento nei 10.000

mondiali di atletica

La fondista azzurra sprinta con le favorite keniane: ora testa a Los Angeles '28

Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, dopo aver già ottenuto l’argento nei 10.000 metri in questa stessa rassegna iridata.

L’atleta azzurra ha mantenuto una posizione di vertice per tutta la gara, entrando nell’ultimo giro tra le protagoniste dello sprint finale. Il duello per l’oro ha premiato Beatrice Chebet, che ha chiuso in 14’54’’36, bissando così il successo nei 10.000 metri. Argento per Faith Kypiegon in 14’55’’07, mentre Battocletti ha tagliato il traguardo in terza posizione con il tempo di 14’55’’42, sfiorando di poco la medaglia d’argento.