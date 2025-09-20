mondiali di atletica
Battocletti è ancora sul podio a Tokyo: bronzo nel 5.000 dopo l’argento nei 10.000
La fondista azzurra sprinta con le favorite keniane: ora testa a Los Angeles '28
Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, dopo aver già ottenuto l’argento nei 10.000 metri in questa stessa rassegna iridata.
L’atleta azzurra ha mantenuto una posizione di vertice per tutta la gara, entrando nell’ultimo giro tra le protagoniste dello sprint finale. Il duello per l’oro ha premiato Beatrice Chebet, che ha chiuso in 14’54’’36, bissando così il successo nei 10.000 metri. Argento per Faith Kypiegon in 14’55’’07, mentre Battocletti ha tagliato il traguardo in terza posizione con il tempo di 14’55’’42, sfiorando di poco la medaglia d’argento.
«Non era scontata una seconda medaglia, ma non mi sono mai data per vinta» ha detto Nadia Battocletti con emozione dopo il bronzo conquistato nei 5.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, il secondo podio personale dopo l’argento nei 10.000. «Ero stanca, ma ho pensato: “Sono stanche anche le africane, perché solo io dovrei pormi dei limiti?” – racconta l’azzurra –. Da ieri mi ero detta: ‘stavolta provo’». Battocletti mostra tutta la sua felicità per un risultato che supera ogni aspettativa: «Due medaglie al collo qui, neanche nei sogni migliori. Sono stata battuta solo dalle fortissime keniane». L’attenzione ora è già proiettata alle Olimpiadi di Los Angeles: «Per noi atleti tre anni passano in un attimo, voglio continuare a sognare in grande anche lì».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA