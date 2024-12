Battocletti fa il bis e rivince la Boclassic a Bolzano

agenzia

Crippa arriva secondo nella gara maschile

BOLZANO, 31 DIC – Nadia Battocletti ha fatto il bis e ha vinto, come già l’anno scorso, la corsa di San Silvestro Boclassic a Bolzano, addirittura con esattamente lo stesso tempo sui cinque chilometri, ovvero 15:30. La trentina, tre volte campionesse europea, ha battuto in volata la etiope Aleshign Baweke (+0:05). La truca Yasemin Can (+0:36) ha completato il podio. Nella gara maschile su dieci chilometri il beniamino di casa Yeman Crippa ha nuovamente mancato il successo, arrivando secondo con appena un secondo di distacco dal vincitore, l’etiope Telahun Haile Bekele (27:59) e davanti alla keniana Charles Rotich (+0:09). Tagliato il traguardo Crippa ha già dato l’appuntamento per l’anno prossimo per ritentare la vittoria alla corsa per le vie del centro storico di Bolzano.

