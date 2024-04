Bayer Leverkusen segna gol dell’1-1 al 97′ e rimane imbattuto

agenzia

Pari a Dortmund a tempo scaduto per rivali Roma in Europa League

ROMA, 21 APR – Un gol del difensore Josip Stanisic al settimo minuto di recupero ha permesso al Bayer Leverkusen, neocampione di Germania e prossimo rivale della Roma nelle semifinali di Europa League, di mantenere l’imbattibilità in tutte le competizioni. Ora la striscia positiva della squadra allenata da Xabi Alonso è arrivata a 45 partite. In precedenza il Borussia Dortmund (semifinalista in Champions, dove se la vedrà con il Psg) era andato in vantaggio al 36′ st con una rete del suo bomber Niclas Fullkrug, e il mancato successo gli impedisce di raggiungere il Lipsia al quarto posto in classifica.

