Bayern ‘frattura al perone per Musiala, lungo stop’

agenzia

Nota del club bavarese: 'Centrocampista sarà presto operato'

ROMA, 06 LUG – “Jamal Musiala ha riportato la frattura del perone sinistro e sarà a lungo indisponibile”: lo ha reso noto con un comunicato il Bayern Monaco. Musiala si è infortunato ieri durante il quarto di finale del Mondiale per club con il Psg in uno scontro con il portiere dei francese Gianluigi Donnarumma. Musiala, fa sapere il club, è in fase di rimpatrio e sarà presto operato. “Questo grave infortunio e la lunga assenza sono un vero shock per Jamal e per tutti noi”, ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl. Secondo i media tedeschi il giocatore dovrebbe rimanere fermo tra i quattro e i cinque mesi.

