Bbc, il Liverpool è vicino ad acquisto di Leoni dal Parma

agenzia

Agli emiliani andrebbero 30 milioni. 'Obiettivo chiave' per Slot

ROMA, 13 AGO – Il Liverpool è vicino all’acquisto del difensore diciottenne Giovanni Leoni dal Parma per una cifra intorno ai 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Lo riferisce la Bbc. spiegando che il difensore centrale si è rivelato un obiettivo chiave per la squadra di Arne Slot e ora è pronto per il trasferimento ad Anfield. La Bbc ricorda poi che Leoni ha cominciato la sua carriera al Padova e ha trascorso una breve parentesi alla Sampdoria prima di approdare al Parma la scorsa estate. Ora però la campagna di rafforzamento della difesa dei Reds potrebbe continuare, perché continuano i colloqui con il Crystal Palace per l’acquisto di Marc Guehi, centrale anche della nazionale inglese, per il quale le Eagles londinesi chiedono 40 milioni di sterline (circa 46,5 milioni di euro).

