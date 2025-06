Beach Soccer: 6-3 al Viareggio, Napoli vince la Coppa Italia

agenzia

Primo successo partenopeo, a segno anche presidente Moxedano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 29 GIU – Il Napoli ha vinto la Coppa Italia di beach soccer battendo per 6-3 il Farmaé Viareggio nella finale giocata sulla sabbia dell’Arena di San Benedetto del Tronto. E’ il primo titolo nella storia del club partenopeo che ha fatto centro nella prima finale giocata nei suoi nove anni di vita sportiva nel circuito ufficiale. Successo al primo tentativo anche per il neo allenatore Franco Palma. Quanto al Viareggio, non è riuscito a ripetere le imprese del 2016 e 2012. Una curiosità: l’ultima rete della partita l’ha segnata il capitano e presidente del club azzurro Raffaele Moxedano. Le due finaliste sono entrate nel rettangolo di sabbia con le maglie della Fondazione Airc per sensibilizzare il pubblico e gli atleti su rischi e benefici del sole. Un messaggio a sostegno della prevenzione e a tutela della salute: questo l’obiettivo del progetto “Un assist alla prevenzione” promosso dall’Area CSR della Lega Nazionale Dilettanti.

