Beach soccer, la Domusbet.tv Catania battuta all’ultimo ostacolo: lo scudetto va al Pisa
I toscani vincono 2 a 1, di Allison la rete rossazzurra
La Lenergy Pisa ha vinto il campionato di serie A di beach soccer Figc-Lega nazionale dilettanti, battendo 2-1 la Domusbet.tv Catania nella finale disputata a Cirò Marina (Crotone). Lo scudetto è stato assegnato dopo una tre giorni di gare, iniziata il 7 agosto con le migliori sette compagini della poule scudetto e la prima classificata della Promozione impegnate negli scontri diretti in quarti, semifinali e finali.La partita per il titolo è stata molto tattica ed è stata decisa da tre gol segnati tutti nel secondo tempo. Nel giro di un minuto, Pisa e Catania sono andate a segno con i brasiliani Datinha e Allison. Poi l’azzurro Bertacca ha trovato l’angolo giusto con un diagonale forte e preciso e nell’ultima frazione i neroazzurri hanno controllato l’assalto degli etnei grazie alle parate del nazionale Casapieri.
CATANIA-LENERGY PISA 1-2 (0-0; 1-2; 0-0)Domusbet.tv Catania: Barbagallo, Josep Jr, De Nisi, Joao, Shalabi, Campagna, Giordani, Allison, Fred (Cap.), Valenti, Leone. All: Fabrico SantosLenergy Pisa: Casapieri, Ardil, Armadori, Barsotti (Cap.), Bernardeschi, Bertacca, Datinha, Marinai Si., Mogavero, Percia Montani, Remedi, Hulk. All: MarruciArbitri: Longo di Paola, Sacchi di Lecco e Bottalico di Bari. Crono: Cardone di AgropoliReti: 1’st Datinha (P), 2’st Allison (C); 11’st Bertacca (P)Ammoniti: Allison, Fred, Joao (C),COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA