Beach Soccer:Coppa Italia donne al Lady Terracina,4-3 a Cagliari

agenzia

Il team pontino vince il trofeo per il secondo anno consecutivo

CASTELLAMARE DI STABIA, 12 LUG – Sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di Castellammare di Stabia il Lady Terracina ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia di beach soccer battendo per 4-3 il Cagliari al termine di una partita molto equilibrata. Entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere, ma lo sport e le finali prevedono un solo vincitore, così le ‘tigrotte’, questo il soprannome delle ragazze del team pontino, replicano il successo del 2024 portando a casa l’ottavo trofeo della loro storia cominciata nel 2014. E’ stata anche la settima finale consecutiva tra due squadre che hanno dominato gli ultimi tre anni del beach soccer femminile italiano. Il gol decisivo l’ha segnato a metà terzo tempo Stephanie Galluccio, abituata ormai a ‘timbrare’ le finali. Le due squadre si sono rincorse per tutta la gara con i gol della spagnola Campoy, Fabiana Vecchione (doppietta), Roberta Illiano, Teresa Penzo e appunto Stephanie Galluccio che ha gonfiato la rete due volte, l’ultima delle quali ha dato il successo alle pontine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA