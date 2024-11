Beach volley: De Marinis ‘pausa per Menegatti, la aspettiamo’

agenzia

La dt delle donne: "Nuovo percorso porterà a Olimpiadi 2028"

ROMA, 28 NOV – Il beach volley riparte da Caterina De Marinis, direttrice tecnica del settore femminile azzurro, ma senza Marta Menegatti che “alla fine di questa stagione ha deciso di prendersi un periodo di pausa, decisione rispettabilissima e magari la aspettiamo in futuro”, come ammette la stessa De Marinis durante la conferenza stampa di presentazione. “Il ciclo scorso è stato anomalo, abbiamo avuto solo 3 anni per preparare una qualificazione olimpica e sicuramente il bilancio è positivo, soprattutto se pensiamo che Menegatti e Gottardi oggi chiudono seste nel ranking. Questo è stato possibile perché hanno mantenuto una media di risultati di tutto rispetto e hanno terminato riportando una medaglia europea che mancava da 13 anni”, prosegue De Marinis. Infine un ringraziamento alla federazione e al presidente Manfredi per “l’occasione di continuare il percorso, ho avvertito la sensazione che mi venisse riconosciuto il lavoro fatto ed è stato molto gratificante. Il nuovo progetto è stato creato per quattro atlete – Valentina Gottardi, Claudia Scampoli, Reka Orsi Toth e Giada Bianchi – e porterà alle Olimpiadi 2028. Ma per arrivarci dobbiamo darci obiettivi anno per anno. Dobbiamo capire come meglio accoppiarle, un lavoro giornaliero che porterà a una crescita di gruppo e solo in futuro penseremo alle coppie”,conclude.

