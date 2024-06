Beach volley donne: Nations Cup, Italia in semifinale

agenzia

Battuta la Lituania. Torneo assegna l'ultimo pass per Parigi

ROMA, 14 GIU – Due bellissime vittorie e semifinali conquistate. Le coppie azzurre formate da Claudia Scampoli-Margherita Bianchin e Reka Orsi Toth – Giada Bianchi hanno conquistato il meritato accesso alle semifinali della CEV Nations Cup, torneo che mette in palio l’ultimo pass europeo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A Jurmala (Lettonia) nella prima gara di giornata il duo tricolore formato da Orsi Toth e Bianchi ha superato 2-0 (21-15, 21-13) le lituane Grudzinskaite G.-Grudzinskaite R. L’Italia poi ha confermato il successo anche nella seconda gara giocata da Scampoli e Bianchin contro la coppia formata da Dumbauskaite-Vasiliauskaite, superata con il punteggio di 2-0 (27-25, 21-16). Per le coppie azzurre è arrivato quindi l’importante 2-0 complessivo che ha spalancato all’Italia le porte delle semifinali, dove incontreranno la Repubblica Ceca formata dalle coppie Neuschaeferova/Svozilova e Hermannova/Stochlova. Le gare sono in programma domani 15 giugno alle ore 16 e alle ore 16.50 (orario italiano).

