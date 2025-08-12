Beach volley, titoli regionali siciliani a Franco Arezzo-Luca Bigarelli e Beatrice Meniconi-Giorgia Bernasconi

Estate&Sport

La prossima tappa è la Coppa Sicilia a Mazzeo il 23 e 24 agosto

Alle Capannine di Catania si è chiuso il Circuito regionale di beach volley maschile e femminile con il Master finale, che ha visto in campo 27 coppie maschili e 15 femminili. Doppio sigillo per Franco Arezzo-Luca Bigarelli e Beatrice Meniconi-Giorgia Bernasconi che incamerano la vittoria nel Master e conquistano il titolo regionale.

IN CAMPO. Nel maschile, Franco Arezzo e Luca Bigarelli – allenati da Gianpietro Rigano – superano in finale Andrea Saraceno e Simone Orto (che aveva vinto il primo appuntamento con Ndrecaj) per 2-0 (21-19, 21-17), laureandosi campioni regionali e succedendo nell’albo d’oro ai fratelli Marco e Andrea Di Franco. Arezzo – lo scorso anno con Ndrecaj – rivince il Master finale. Sul terzo gradino del podio Simone Augugliaro e Sebastiano Litrico che bissano il risultato dello scorso 6 luglio e si confermano ai massimi livelli siciliani. Quarti, invece, Giovanni Alfieri e Matteo Bernardi.

Nel femminile, il titolo di campionesse isolane è andato a Beatrice Meniconi e Giorgia Bernasconi, vittoriose nel Master finale (dopo il secondo posto nel primo appuntamento) per 2-1 (21-13, 13-21, 15-8) su Clara D’Arrigo e Giulia D’Amico. Terzo posto per Alessandra Sciolè e Valentina Conte, quarte Silvia Zuppardo e Alice Panetta. Meniconi-Bernasconi – allenate da Luca D’Amico – succedono a Nicole Ferrarini ed Egle Solarino.

BILANCIO. La cerimonia di premiazione, officiata da Giusy Bottone, ha visto anche il riconoscimento agli arbitri e la consegna di una targa al supervisor Concetto Colombo, premiato dal referente tecnico del beach volley, Massimo Majorana. Sul palco, le coppie che hanno completato i podi sono state premiate dal consigliere regionale con delega al beach volley Roberto Bombara e dai consiglieri regionali Egidio Emmi e Alessandro Milazzo, e dalla stessa proprietaria delle Capannine, Francesca Raciti

«Il Master finale alle Capannine – confessa Bombara – è stato la degna chiusura del circuito. Avere in campo 27 coppie maschili e 15 femminili conferma quanto il nostro movimento stia crescendo in qualità e partecipazione. Un ringraziamento va a chi ha reso possibile un evento che ha saputo coniugare spettacolo, agonismo e passione. Un grazie particolare a Francesca Raciti per il costante impegno nella promozione del beach volley attraverso l’attività delle Capannine».

È stata una grande festa di sport, arricchita da tanti episodi di fair play. Adesso il beach volley siciliano dà appuntamento alla Coppa Sicilia, in programma a Mazzeo il 23 e 24 agosto con il prestigioso Trofeo Villa Zuccaro, per un’altra due giorni di spettacolo e grande sport.