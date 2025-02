Bebe Vio, nella mia Accademy la disabilità diventa normalità

agenzia

La campionessa paralimpica 'alcuni bambini già sognano i Giochi'

ROMA, 04 FEB – “Questi primi tre mesi di Accademy a Roma sono andati molto bene, a Milano sono ormai quattro anni e dobbiamo bloccare i numeri, più di cinquanta alla volta in palestra non possiamo”. Bebe Vio è entusiasta del pomeriggio passato nella sua Accademy di Roma aperta da tra mesi nel centro sportivo ‘Sapienza Sport’. “La cosa bella – spiega la campionessa paralimpica di scherma – è che stanno arrivando gli amichetti degli amichetti, i ragazzi sia normo che disabili stanno raccontando come si trovano bene qui. E che è una cosa bella e se lo raccontano vuol dire che qui la disabilità diventa normalità. Lo sport che piace di più? La scherma, ma non vorrei essere di parte, ma anche il basket e la corsa”. Poi Bebe assicura che alcuni dei bambini della sua Accademy a Roma già sognano di partecipare ai Giochi olimpici o paralimpici e di vincere una medaglia: “sono tutti gasatissimi, a fine anno vanno nelle società sportive locali, scelgono uno sport, prendono e vanno. Ti è venuto un istinto di maternità vedendo tutti questi bimbi? No – scherza Bebe – mi sento solo vecchia. Ancora non ci penso”.

