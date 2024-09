Belpasso, dedicato a Mimmo e Pippo Russo il palazzetto dello sport

L'intitolazione

Con la cerimonia di ieri pomeriggio, sabato 21 settembre 2024, il palazzetto dello sport di contrada Timpa Magna, a Belpasso, è stato intitolato alla memoria dei fratelli Mimmo e Pippo Russo, personalità molto stimate non solo tra i belpassesi ma anche nel mondo dell’imprenditoria e dello sport. Alla cerimonia di intitolazione, hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, e hanno preso parte anche numerosi rappresentanti della politica (tra tutti il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il deputato regionale Giuseppe Zitelli), del mondo dell’imprenditoria, stelle dello sport e una nutrita fetta della comunità belpassese.

Su iniziativa del Consiglio comunale, sposata dall’amministrazione, dopo la votazione all’unanimità dei presenti al civico consesso, i nomi dei due fratelli – che hanno fatto grande la pallavolo belpassese – sono stati consegnati alla storia, legati indissolubilmente a un luogo simbolo di sport e aggregazione. Subito dopo la cerimonia si è svolto il “1° Memorial Mimmo e Pippo Russo”, sfida di pallavolo tra la Cosedil Saturnia Acicastello e Domotek Volley Reggio Calabria, squadre che militano rispettivamente nelle serie A2 e A3 di pallavolo.