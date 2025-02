Bergomi e Costacurta, il derby di Milano in metropolitana M5

agenzia

I due campioni raccontano ad Atm il loro rapporto con i mezzi

MILANO, 31 GEN – I due ex difensori di Inter e Milan Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta rivivono i momenti più emozionanti della loro carriera in vista del derby della Madonnina di domenica sera su un mezzo d’eccezione, la metropolitana della linea M5, la Lilla, che collega la città con San Siro. Proprio come quasi 50 anni fa Beppe Viola intervistava Gianni Rivera a bordo di un tram, durante la ‘Domenica Sportiva’. I due campioni, intervistati da Gianluigi Bagnulo di Sky Sport, hanno parlato anche con Lineadiretta, il magazine online di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico di Milano, in una chiacchierata rilanciata anche sul canale Instagram dell’azienda, per raccontare il loro rapporto con i mezzi pubblici. Insieme Bergomi e Costacurta sono partiti dal capolinea di Bignami per arrivare fino alla Scala del calcio direttamente con la M5, alla fermata San Siro Stadio. Durante la loro carriera da professionisti, non frequentavano i mezzi pubblici, ma prima di diventare famosi, quando erano giovani aspiranti campioni, li utilizzavano per raggiungere il campo di allenamento. “Ai nostri tempi prendevamo la 93 per andare agli allenamenti”, racconta Costacurta. “Prima l’ha fatto l’Inter, poi il Milan con Capello. A Rogoredo ci allenavamo e giocavamo. Era quasi un rituale”. Bergomi ricorda: “Da tifoso, per andare allo stadio si scendeva a Lotto e si faceva tutta la passeggiata fino all’impianto”. Oggi hanno mantenuto l’abitudine di muoversi con i mezzi e arrivare allo stadio è molto più veloce, sottolineano insieme, “un tempo ci si metteva il triplo”.

