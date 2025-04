Berrettini ‘inutile rischiare, farò di tutto per Roma’

agenzia

Dopo ritiro romano spiega: 'C'era rischio grosso di farsi male'

ROMA, 29 APR – “Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male”. Matteo Berrettini, con una nota affidata ai media e pubblicata da Supertennis, chiarisce i motivi del suo infortunio e fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni. “L’ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione – aggiunge -. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c’era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo”.

