Berrettini “sette mesi senza giocare… mi è mancato”

agenzia

Avvio ok a Marrakech: "Per questo ho così tanta energia"

(v. ‘Tennis: anche Berrettini…’ delle 16:32) (ANSA) – ROMA, 02 APR – “Sette mesi senza giocare sono tanti… mi è mancato ed è per questo che ho così tanta energia”. Dopo un lungo periodo di guai fisici Matteo Berrettini ha finalmente riassaporato la gioia della vittoria nel primo turno del torneo di Marrakech, ritorno in campo per il 27enne romano sul circuito principale dopo la sconfitta al secondo turno degli Us Open nell’agosto 2023. Un’assenza che l’ha precipitato dal numero 6 del ranking mondiale al numero 135 di questa settimana. “Sono contento di essere tornato. Mi diverto tanto a giocare: quello di oggi è stato un match molto positivo per me. Le vittorie di Jannik, che merita tutto quello che sta ottenendo, spingono tutti noi a dare il meglio del meglio”, ha aggiunto Berrettini.

