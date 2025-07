Berrettini si allena con Sinner: «Passo dopo passo con il migliore»

Tennis

Un segnale di speranza in vista dell’Open degli Stati Uniti di fine agosto

All’indomani dell’annuncio di voler rinunciare anche al torneo di Cincinnati – il quarto di fila mancato dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto – a causa di problemi fisici, Matteo Berrettini si fa vivo sui social pubblicando una foto che lo ritrae insieme con Jannik Sinner in un allenamento a Montecarlo, accompagnata da una frase: «Step by step with the best» (passo dopo passo col migliore, ndr).Un segnale di speranza in vista dell’Open degli Stati Uniti di fine agosto e la conferma del rapporto di amicizia tra i due tennisti azzurri che va al di là dell’aspetto sportivo, che pure li ha portati a condividere i trionfi in Coppa Davis.

