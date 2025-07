Bianco, lavoriamo per un grande Monza

agenzia

Burdisso, l'obiettivo è costruire squadra per tornare in A

MONZA, 16 LUG – “Tutto il mio staff è molto ambizioso, proprio come la nuova proprietà. Non so quanto tempo ci vorrà, ma abbiamo le idee molto chiare: lavorare per far tornare il Monza quello di qualche anno fa”: così mister Paolo Bianco nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Monza. Dopo il cambio di proprietà, il club biancorosso ripartirà dalla Serie B: “Ringrazio il dottor Adriano Galliani, Mauro Bianchessi e Sergio Floccari per avermi scelto, ma anche la nuova proprietà per avermi confermato. Oggi abbiamo bisogno di giocatori motivati per crescere. La mia squadra deve essere propositiva e provare a comandare il gioco con e senza palla, a prescindere dal sistema di gioco”. La rinascita del Monza passerà anche dal mercato: “La società ha le idee molto chiare. Si sono insediati l’1 luglio, ci vorrà un po’ di tempo e di pazienza, ma sono molto fiducioso di quello che mi dicono”. Durante la presentazione di mister Bianco è intervenuto anche il nuovo direttore sportivo biancorosso, Nicolas Burdisso: “Ci aspetta un periodo di transizione e al momento giusto spigheremo tutto il progetto tecnico. Sappiamo che mister Bianco è la persona giusta per portare avanti questo progetto. Abbiamo l’obiettivo di costruire una squadra per tornare in Serie A”.

