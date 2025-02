Biathlon: Europei; staffetta donne Italia è di bronzo

agenzia

Oro alla Germania e argento alla Francia

ROMA, 02 FEB – Rebecca Passler, Ilaria Scattolo, Birgit Schölzhorn e Linda Zingerle hanno conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta femminile che ha aperto la giornata conclusiva dei Campionati Europei ospitati in Val Martello, Bolzano. La vittoria è andata alla Germania (Scherer/Weidel/Fichtner/Puff) che con l’utilizzo complessivo di 9 ricariche ha completato la gara in 1:14’04″2 con 22″3 di margine sulla Francia (Bened/Chauveau/Mengin/Guigonnat, 1+11) e 41″4 sull’Italia. Le azzurre sono state protagoniste di una ottima prova, tanto al poligono (1+9), quanto sugli sci: nella frazione finale Zingerle – già bronzo nell’inseguimento – ha saputo respingere l’attacco della Bulgaria, per consegnare all’Italia la terza medaglia della rassegna dopo il suo terzo posto di ieri ed il successo di Patrick Braunhofer. Alle 13:45 è in programma la staffetta maschile con l’Italia che si presenterà in gara con Iacopo Leonesio, Patrick Braunhofer, Nicolò Betemps e Nicola Romanin.

