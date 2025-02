Biathlon: Mondiali; Wierer rinuncia anche all’Individuale 15 km

agenzia

Ieri l'azzurra aveva già dato forfait nei 10 km inseguimento

ROMA, 17 FEB – Dorothea Wierer domani non sarà al via dell’individuale 15 km dei Mondiali di Lenzerheide, in Svizzera. L’azzurra, che già ieri era stata costretta rinunciare alla gara dei 10 km a inseguimento a causa di un raffreddore particolarmente fastidioso, cercherà di recuperare in vista delle gare rimanenti nel programma iridato. Al via della competizione (il via alle 15.05, con diretta tv RaiSport ed Eurosport) saranno in gara per l’Italia, secondo quanto fa sapere la Fisi, Michela Carrara, Hanna Auchentaller, Samuela Comola e Martina Trabucchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA