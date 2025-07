Biathlon: olimpionica Dahlmeier travolta da frana in Pakistan

agenzia

Tedesca sarebbe in gravi condizioni. Soccorsi difficili

FRANCOFORTE SUL MENO, 29 LUG – Apprensione per l’ex campionessa olimpica e mondiale di biathlon Laura Dahlmeier: la tedesca è stata travolta da una frana durante un’escursione in Pakistan e si teme per la sua vita. Secondo quanto riferito dalla federazione internazionale di biathlon, che cita l’emittente tedesca Zdf, Dahlmeier potrebbe essere rimasta gravemente ferita. L’incidente è avvenuto sulle montagne del Karakorum. Una squadra di soccorso internazionale sta attualmente coordinando le operazioni di soccorso. “Laura Dahlmeier stava scalando con il suo compagno di alpinismo il 28 luglio quando è rimasta coinvolta in una frana. L’incidente – ha riferito il suo management a ZDF – è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale a un’altitudine di circa 5.700 metri. Il suo compagno ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza e le operazioni di soccorso sono immediatamente iniziate. A causa della lontananza della zona, un elicottero è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente solo la mattina del 29 luglio”. L’IBU “e l’intera famiglia del biathlon sono vicini a Dahlmeier e alla sua famiglia, sperando in buone notizie”. Un comunicato diffuso tramite la pagina Instagram ufficiale dell’atleta ha poi spiegato che “le condizioni sul posto restano estreme e, a causa dell’elevato rischio di nuovi crolli, non è stato ancora possibile raggiungere l’alpinista. Un sorvolo in elicottero ha purtroppo rivelato che Laura è gravemente ferita. Al momento non sono stati rilevati segni di vita”.

