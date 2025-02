Bill Gates, ‘Sinner è meraviglioso, davvero una stella’

agenzia

Fondatore Microsoft è appassionato di tennis 'lui mio preferito'

ROMA, 09 FEB – “Credo che Sinner sia incredibile, fra i giovani giocatori è in assoluto quello che preferisco. È incredibile, meraviglioso, non perde mai la calma”. Lo dice Bill Gates, fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi del mondo, oltre che grande appassionato di tennis, intervenendo nel programma ‘Che tempo che fa’ su Nove. “Mi piace il suo atteggiamento sempre positivo, è davvero una stella”, dice ancora Gates (che era presente in tribuna anche agli ultimi Australian Open, vinti proprio da Sinner) sul numero uno del mondo del tennis.

