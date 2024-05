Binaghi ‘Berrettini a Roma? Lo aspetteremo fino all’ultimo’

agenzia

Il presidente FITP: 'La sua presenza è importante, è un leader"

ROMA, 05 MAG – “Berrettini? Spero ci sarà, ha avuto una brutta tonsillite, si sta allenando qui a Roma e lo aspetteremo fino all’ultimo momento. La presenza di Matteo è importante per il tennis italiano al di là del risultato sportivo, è un leader, un trascinatore e insieme ai successi di Jannik la vittoria di Marrakech è la più bella notizia per il tennis”. Così Angelo Binaghi, presidente FITP, a margine della conferenza stampa indetta per l’infortunio di Sinner, parla della possibilità di vedere Matteo Berrettini protagonista agli Internazionali BNL d’Italia. Poi, tornando sul forfait di Sinner, sottolinea che “è successo nel modo più doloroso possibile e credo che Jannik, che ha l’affetto di milioni di appassionati di tennis, avrà almeno altre 15 occasioni per vincere questo torneo e l’anno prossimo tornerà con più voglia di vincerlo”, mentre sulla presenza di Musetti chiarisce come “troviamo un grande giocatore, speriamo che Cagliari gli abbia dato quel quid in più. Di italiani e italiane da seguire ne abbiamo molti”. Infine una battuta sul torneo che, secondo Binaghi, “potrebbe chiudere oggi, ha già battuto tutti i record”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA