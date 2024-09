Binaghi ‘fiducia nel Tas, sancirà l’innocenza di Sinner’

agenzia

N.1 federtennis: 'Verrà posta la parola fine sulla vicenda'

ROMA, 28 SET – “Abbiamo grande fiducia nell’organo (il TAS) che dovrà porre la parola fine sul caso. Poiché Sinner ha dalla sua non soltanto l’evidenza dei fatti ma anche l’assoluzione da parte di ben tre organi indipendenti”. Il presidente della Fedrtennis, Angelo Binaghi, commenta così il ricorso della Wada contro l’assoluzione del tennista azzurro per la vicenda della positività al clostebol. “Sono sicuro che l’unico effetto dell’appello della Wada sarà positivo, perché sancirà l’innocenza del ragazzo e metterà fine una volta per tutte a questa vicenda restituendoci un campione nel pieno della sua serenità” ha concluso Binaghi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA