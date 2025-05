Binaghi ‘gli Internazionali sono un affare per il Paese’

agenzia

N.1 Fitp, supereremo i 900 milioni di euro di impatto economico

ROMA, 15 MAG – “Credo che una manifestazione del genere abbia tre tipi di risultati: quelli sportivi, che prendono le prime pagine dei giornali, poi ci sono due tipi di impatti che sono quello sociale e quello economico. Oggi sono 380mila gli spettatori paganti e potranno variare da qui a domenica fino a 390mila, per un incasso attuale da 36 milioni. Sono invece 357 milioni di euro i benefici sociali”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fitp, durante ‘Punti di vista’ in corso al Foro Italico. “Dovremmo poi superare i 900 milioni di impatto economico sul territorio – ha aggiunto -. Mentre saranno circa 150 i milioni di entrate fiscali per lo Stato, credo dunque che per un governo o un Paese avere un torneo del genere sia un buon affare. L’utile che deriva dalla nostra manifestazione viene gestito diversamente da un investitore privato perché noi poi lo rimettiamo nell’attività di base e sociale”. Binaghi ha infine annunciato che “i biglietti dei prossimi Internazionali si potranno comprare un minuto dopo la finale di quest’anno”.

