Binaghi invita Mattarella a Internazionali,”Sarebbe un’emozione”

agenzia

Presidente Federtennis al Quirinale: "sarà un'edizione speciale"

ROMA, 29 GEN – “Il tennis oggi e’ molto piu’ popolare, piu’ seguito e piu’ giocato. E nel 2024 abbiamo esagerato” con le vittorie: lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della federtennis italiana, parlando al Quirinale per l’incontro del tennis azzurro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Binaghi ha invitato Mattarella ai prossimi internazionali di Roma, a maggio. “Ci manca solo un sogno – le sue parole – A maggio organizzeremo con Sport e Salute un’edizione speciale degli Internazionali d’Italia, a Roma. La vittoria di un italiano manca da quasi cinquant’anni: sarebbe un’emozione averla con noi”. “Avevamo gia’ vinto in passato Davis e Fed Cup – ha proseguito il presidente della Fitp – Ma quest’anno e’ diverso: nel nostro sport individuale, la conquista di Davis e BJ King Cup e’ la vittoria della squadra. Abbiamo dimostrato al mondo come l’Italia sa fare squadra”. “Abbiamo le idee chiare, presidente – ha poi concluso Binaghi, rivolgendosi a Mattarella – vogliamo portare il tennis nella case di tutti gli italiani attraverso la tv, andare nelle scuole a insegnare tennis e padel”.

