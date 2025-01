Binaghi “Sinner il più grande, l’Italia nazione più forte”

agenzia

Volandri "Jannik straordinario, è n.1 ma continua a migliorarsi"

ROMA, 26 GEN – “Una cosa è chiara: oggi nel tennis siamo la nazione più forte del mondo, siamo i numeri uno”. Lo afferma il presidente della Federazione tennis e padel (Fitp) per celebrare, a SuperTennis, il secondo trionfo di Jannik Sinner all’Australian Open, che precede un altro record storico per il nostro tennis. Domani, infatti, per la prima volta, ci saranno undici italiani tra i primi cento giocatori del mondo nel ranking Atp. Quella di Sinner, sottolinea Binaghi, “è stata la partita della consacrazione di un grande campione. Zverev ha detto la cosa più giusta alla premiazione: Jannik è nettamente più forte di tutti, una spanna sopra gli altri. Ora dovrà dimostrarlo anche sulla terra: gli Internazionali potrebbero diventare un’apoteosi. Nessun obiettivo gli è precluso, compreso quello di vincere il Grande Slam”. Ma oltre a Sinner, tutto il movimento è in salute più che mai. “Abbiamo vissuto un grandissimo inizio di stagione: Sonego ha raggiunto i quarti, Musetti ha giocato ottimi incontri, i nostri ragazzi hanno perso partite importanti per pochi punti. Ripartiamo come nel 2024 e non era facile confermare la vittoria in singolare e la finale in doppio”. Di un Sinner “straordinario” parla anche il capitano dell’Italtennis, Filippo Volandri: “E’ uscito bene da una settimana con qualche difficoltà e ha fatto una grandissima finale. E’ incredibile che continui a migliorare in tutto nonostante sia già il numero uno al mondo – afferma l’ex tennista – e che riesca a godersi appieno e a gestire qui momenti difficili di un match che per tanti altri sono invece solo motivo di preoccupazione. Ce lo dobbiamo godere e tenere stretto”.

